読売テレビはこのほど、持続可能な社会の実現を目指す「ytvサステナビリティ・プロジェクト」の一環として、今年3月を取り組みの強化月間と位置付けた『ytvサステナBloom』を開催した。【写真】実家を訪ねるほどの仲…笑顔でおしゃべりする諸國沙代子＆佐藤佳奈アナ同取り組みは昨年に続き2回目の開催。本年は「フードドライブ」「子育て」「美と健康」の3つをテーマに掲げ、全社横断プロジェクトとして、医療機関・自治体・企