入社10年目、日本テレビ後呂有紗アナウンサー（32）が“大海原への船出”を宣言した。入社以来、報道番組に多く携わってきたが、今春に4年半にわたって総合司会を務めた「真相報道バンキシャ！」（日曜午後6時）を卒業。武田真一アナ、南海キャンディーズ山里亮太が構える午前中の帯番組「DayDay．」のMCに加わった。今月には誕生日も迎え、心機一転の出航の汽笛を大きく鳴らしている。【松尾幸之介】★初心に返る一年に「名字は