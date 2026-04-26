ウエニ貿易は、ペット家電ブランド『neikonu（ネイコヌ）』のペット用あったか/ひんやりルーム『neikonu ROOM』の新色「ピンクベージュ」を5月1日に発売することを発表した。公式オンラインストアでの予約は4月23日から開始される。 【画像あり】タマゴ型のハウスの中に入っていくペットたちなど使用イメージ 『neikonu ROOM』は、床面の温度が変わる設計を採用したペットハウス。アプリ不要で設置でき、