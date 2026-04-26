新日本海フェリー＆東京九州フェリー「客室でWi-Fi」対応SHKライングループが2026年4月下旬から、新日本海フェリー・東京九州フェリーで船内Wi-Fiのエリアを拡充。「au Starlink フェリーWi-Fi」を全客室で利用できるようになっています。【基本、有料？】これがフェリーの「客室OKなスターリンクWi-Fi」です！（画像）フェリーは沿岸から洋上に出るとWi-Fiも携帯電話も使えないのが当たり前でしたが、近年、衛星インターネッ