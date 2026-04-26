雪が残る険しい山中に入り、冬眠明けのクマを狙う「春期管理捕獲」。危険を伴う現場に、ＳＴＶのカメラが入りました。２６歳の若きハンターが率いる、クマ対策の最前線を取材しました。 道内最年少・26歳の猟友会支部長に密着 まだ深い雪に覆われた三笠市の山中。道なき急斜面の途中で突然、ハンターの足が止まりました。 （北海道猟友会三笠支部高崎梨徒支部長）「今クマの足跡をちょうど見つけて。こ