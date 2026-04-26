ドジャースのウィル・スミス捕手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのカブス戦を「背中の張り」のため、スタメンメンバーから外れた。試合前にロバーツ監督が「少し背中に張りがあるので、今日は休ませて、明日どういう状態で来るかを見ようと思っている」と説明し、この日は欠場させる方針を示した。張りについては「昨日か、あるいは2日前くらいから。軽い張りで、心配するようなものではない」と軽症とも語った。こ