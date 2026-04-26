アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉団の派遣を中止すると明らかにしました。トランプ大統領「我々は訪問を中止した。我々はすべての切り札を握っている。15時間も飛行機に乗るつもりはない。だから電話で交渉する」トランプ大統領は25日、記者団の取材に応じ、移動時間が長すぎることなどを理由に、イランとの戦闘終結に向けたウィトコフ特使とトランプ氏の娘の夫のクシュナー氏のパキスタンへの派遣