『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（35）アランマーレ山形田中麻帆後編（前編：田中麻帆が振り返る、最後の春高バレーでの大逆転負け「本当に悔しいと涙が出ない」＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語る『ハイキュー&