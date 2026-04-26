『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（35）アランマーレ山形田中麻帆前編【バレーが自分に「合っている」と実感】田中麻帆（23歳）はアウトサイドヒッターとしてアランマーレ山形に入団したが、SVリーグ1年目でリベロとしてコートに立つことに"陶酔"している。「レシーブ力は上がったかなと思います。SVリーグの外国人選手のスパイクはすごく速いんですよ。群馬グリーンウイングスとの試合では、オリビア（・