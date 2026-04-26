母の日に贈るプレゼントは、気持ちが伝わることはもちろん、実用性も大切にしたいもの。そんな想いに寄り添うのが、ライフスタイルブランド「Parsley（パセリ）」の母の日限定ギフトです。毎日の暮らしに自然と溶け込みながら、ふとした瞬間に“ありがとう”を思い出せる特別なセット。大切なお母さんへ、長く愛用してもらえる贈り物を選んでみませんか♡ 毎日使いたくなるエプロン 今回の「母の日 エプロンギフトセッ