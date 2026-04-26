村上宗隆は、他球団が見逃した「信じられない契約」ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、メジャーで驚異的な活躍を見せている。24日（日本時間25日）終了時点で、メジャートップタイの11本塁打を放っている大砲を米メディアも大絶賛。他の29球団が、なぜこの逸材を獲得しなかったのか、その理由について、米識者が番組内で分析を行った。MLBネットワークの番組「MLB Now」で、司会を務めるブライアン・ケニー氏が「他の球団は