意図的なのか、それとも天然か。本大会の“看板”モデルポーカー女子の表情から目が離せない。【映像】モデルポーカー美女、可愛すぎる “ほっぺムギュ”の悔し顔美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。谷口彩菜が勝負どころで見せた愛らしいリアクションが視聴者の注目を集めた。勝負どころで手を合わせる“