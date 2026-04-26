2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。24日（金）、25 日（土）に第12節の8試合が行われました。EAST首位の鹿島アントラーズは柏レイソルに勝利し3連勝。開幕から12試合で90分負けは『0』で、90分勝ちは『10』