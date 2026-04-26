第3ラウンド、通算5アンダーで12位の岩井明愛＝メモリアルパーク・コース（共同）【ヒューストン共同】女子ゴルフのメジャー、シェブロン選手権は25日、米ヒューストンのメモリアルパーク・コース（パー72）で第3ラウンドが行われ、66をマークした岩井明愛と67の山下美夢有が通算5アンダー、211で12位につけた。2大会ぶりの制覇を狙うネリー・コルダ（米国）が16アンダーで初日からの単独首位を守った。2位とは5打差。笹生優花