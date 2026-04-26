櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系バラエティ番組『真剣遊戯! THEバトルSHOW』(毎週月曜20:00〜)では、27日に放送で増田貴久率いる“アイドル俳優軍”と、ハライチ(岩井勇気・澤部佑)率いる“芸人バラエティ軍”が激突する。新遊戯「2文字つなぎサバイバル」では、王林が「なまりで言葉を分からなくさせる!」と宣言し、那須雄登がまさかの一撃脱落。黒木華、小島健、松下洸平、杉谷拳士らも本気のゲームバトルに挑む。(上段左から)松