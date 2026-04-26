◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、１１位で出た神谷そら（郵船ロジスティクス）は２バーディー、１ボギー、１ダブルボギーで７３と落とし、通算３アンダーで２０位と後退した。前半は苦しんだ。４番パー４は第２打をグリーン左のラフに曲げ、アプローチも寄らず、３パットで痛恨のダブル