パットが入る確率が上がるショルダーストロークの体感の仕方とは 両ヒジを軽く曲げヒジは下側に向ける 「ショルダーストロークの感覚がわからない」。そういう人は、次の方法でショルダーストロークを体感してみましょう。 イスに座り、両ヒジを軽く曲げて、ヒジの骨を下に向けて（両手のひらを上に向ける）、両手を胸の前で合わせます。そして、背骨を中心に肩を横回転します。これ