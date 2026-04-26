飛距離につながるテークバックの右ヒザのポイントとは 右ヒザの角度をキープすれば大きな捻転差が生まれる ●右足裏で地面をつかめば右ヒザは伸びないテークバックでは右ヒザが伸びないようにすることもポイントです。 右ヒザが伸びると、捻転差も生まれなくなるほか、ダウンでの右足の蹴る力も弱くなるからです。 右ヒザに角度をキープするためには、右足裏でしっかり地面を踏むことが大事。そう