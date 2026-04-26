今回は、旅行中に最悪な出来事に遭遇し、楽しいはずの旅行が台無しになった女性のエピソードを紹介します。温泉旅行先で…「旦那さんが単身赴任中のママ友親子と、温泉旅行をすることになりました。ただ引っかかっていたのは、ママ友が以前からうちの夫との距離感が近いことです。旅行中の車内でもママ友はなぜか助手席に座り、夫に親しげに話していて、なんとも言えない気持ちになりました。夫も夫で楽しそうですし、気づいたら2