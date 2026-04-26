Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。4月25日（土）に放送された第4話では、エータとくるみの“初デート回”が繰り広げられ、2人がさらに距離を縮める展開となった。そして