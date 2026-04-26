[4.25 ブンデスリーガ第31節 アウクスブルク 1-1 フランクフルト]フランクフルトのMF堂安律が25日、敵地でのブンデスリーガ第31節アウクスブルク戦(△1-1)で今季5ゴール目を挙げた。ハーフタイム明けから投入された堂安は0-1の後半21分、ペナルティエリア右でMFジャン・ウズンのパスを受け、利き足とは逆の右足でシュート。ブロックに来た相手の股下を抜き、左ポストに当たってネットが揺れた。3試合ぶりの出場で結果を残し