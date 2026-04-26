4月25日（現地時間24日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第3戦が行われ、ロサンゼルス・レイカーズがヒューストン・ロケッツと対戦。試合は終盤にかけて劇的な展開となり、レイカーズが延長戦の末に112－108で勝利し、シリーズ3勝0敗と王手をかけた。 第4クォーター残り30秒で6点ビハインドと追い込まれたレイカーズだったが、終盤