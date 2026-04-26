NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で尾上右近が演じる足利義昭は、機知に富み、リーダーとしての資質を備えた人物として描かれている。教養豊かな文化人であり、野心家としての計算高さも備えた複雑な性格の明智光秀（要潤）が、義昭に素直に従っているところを見ても、その器の大きさがわかる。 参考：尾上右近、仲野太賀の芝居に「心を大きく揺さぶられました」『豊臣兄弟！』での共演を語る 足利義昭の初登場は