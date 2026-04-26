この記事をまとめると ■空力特性を突き詰めたことでクルマのデザインは箱型から流線形へと進化してきた ■デザイン処理のためにヘッドライトレンズの材質もガラスから樹脂に変化した ■樹脂製のヘッドライトレンズはメンテナンス作業が必要だ ボディフォルムの変化とともにヘッドライトレンズの素材も変わった 旧車が人気を集めているが、たとえば旧車といわれるクルマと現代のクルマを時系列に沿って見比べていくと、そのスタ