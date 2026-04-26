大阪・関西万博の開催（２０２５年）を機に、再び注目を集めている国立民族学博物館。通称「みんぱく」と呼ばれ、１９７０年開催の大阪万博のレガシーを継承しようと万博記念公園に創設された。世界各地から収集した資料や文献は実に３４万点にのぼり「館内を回れば、世界一周できる」ともいわれる。 【画像で見る】発掘作業をする関雄二館長 その博物館で世界中の文化や民族の魅力を伝えようと活動するのは、自らも海