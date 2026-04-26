◇スコットランド・プレミアリーグセルティック3―1フォルカーク（2026年4月25日英国・グラスゴー）セルティックのFW前田大然(28)が今季初の1試合2得点で3―1の快勝に貢献した。ホームのフォルカーク戦に先発すると、前半30分に先制点。リーグ戦では1月10日のダンディーU戦以来の今季9点目で公式戦では2戦連発。同44分に追加点をアシストし、2―1の後半38分には勝利を決定付ける3点目を決めた。年明け以降はゴール関与