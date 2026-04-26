カブスのクレイグ・カウンセル監督（55）が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦の試合前にメディア取材に対応。11連勝に意欲を見せた。前日24日の同戦は終盤に4点差リードをはねのけ、逆転勝ち。連勝を10まで伸ばした。指揮官は「勝った側にいれば、より楽しいのは間違いない。でも昨夜は本当にレベルの高い試合だった。コーチであろうと選手であろうと、それは分かるし、ああいう試合は純粋に楽しいものだ」と良い試