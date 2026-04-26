◇プロ野球パ・リーグ オリックス 4-2 日本ハム(25日、京セラドーム)オリックスの吉田輝星投手が、トミー・ジョン手術を受けて以来となる一軍復帰戦を迎えました。起用された場面は2点リードで迎えた2アウト満塁のピンチ。ここで一発もある日本ハム・レイエス選手を打席に迎えますが、わずか1球で抑えてみせました。この好リリーフもあり、オリックスは本拠地10連勝。ビジター試合を含めてもここまで3連勝で、2位ソフトバンクに2ゲ