ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は特別企画！27年間にわたって全国のあらゆる道路を探索してきた道マニア・鹿取茂雄さんが、様々な事情で撮影許可が下りず、ロケでは行けなかった道を厳選。過去に個人で探索した“ロケでは行けないディープな道”を紹介しました。 【写真を見る】浸水した立ち入り禁止の坑道に佇む“謎の鳥居”！？岐阜にあるかつての軍需工場を道マニ