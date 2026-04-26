約3分の1が進んだNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。弟・小一郎（仲野太賀）の視点から、藤吉郎（池松壮亮）の天下統一取りを描く物語は、史実にフィクションを大胆に編み込みながら加速している。気づけば、何度も涙腺を攻められてきた。織田信長（小栗旬）、お市の方（宮崎あおい・「崎」は「たつさき」が正式表記）、直（白石聖）。ここでは、3人の物語を振り返りたい。【写真】『豊臣兄弟！』に泣かされる――信長・市・直の名シ