◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）日本ダービートライアルの青葉賞・Ｇ２は２５日、東京競馬場の芝２４００メートルで１８頭で争われ、武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝騎乗のゴーイントゥスカイが中団から鮮やかに抜け出し重賞初Ｖ。２着馬のタイダルロック（三浦）とともにダービー切符をつかみ取った。歴代最多を更新する日本ダービー７勝目を目指す名手は「楽しめると思います」と