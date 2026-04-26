息子が結婚するとなると、どんなお嫁さんが来るのか、期待と同時に不安も感じるものです。とはいえ、嫁姑関係を良好に保とうとしても、相手にその意思がなければうまくはいきません。今回は、姑の立場になった筆者の友人が経験した、お嫁さんにまつわる“困った出来事”をご紹介します。 比較してくる嫁