岡崎慎司氏が松井秀喜氏との2ショットを公開元日本代表FW岡崎慎司氏が自身のインスタグラムで米メジャーリーグのニューヨーク・ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏との2ショットを公開した。岡崎氏は4月12日から15日の4日間、アメリカのニューヨークで「Shinji Okazaki NYC Tour 2026」を実施。サッカークリニックの開催や学校訪問、ビジネス交流などに加え、松井氏との対談も行われた。サッカー界と野球界のレジェンドが豪