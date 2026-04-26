招集総数は122人から89人へと減少した森保一監督が日本代表の新たなフェーズとしてワールドカップに挑もうとしている状況は、これまでの招集メンバーのデータから読み取ることができる。日本代表の2022年カタール大会に向けた軌跡と、2026年北中米大会へ向けた現在地を比較すると、チーム編成における明確な変化が浮かび上がってくる。最初に目を引くのは招集人数の変化だ。第一期（2018〜2022年）の招集総数122人に対し、第二