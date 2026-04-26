FIFAマーケットプレイスでの法外な価格設定に懸念広がる2026年に開催されるワールドカップ（W杯）決勝戦の観戦チケットが、転売市場で驚愕の価格で取引されている。7月19日にメットライフ・スタジアムで行われる大一番のチケット1枚が、200万ドル（約3億）を超える価格で出品されていることが判明した。米メディア「CNN」が「あまりに高額」と報じている。同メディアによると、公式の転売プラットフォームである「FIFAマーケッ