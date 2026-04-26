時には、座りたくないほどの痛みが……。女性にも痔に悩む人は多い。恥ずかしさを感じたとしても、受診やケアは必要。女性に多い痔の種類、そして予防になる生活習慣とセルフケアの方法を学んで、お尻の悩みを解決しよう。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆ ◆ ◆罹患者の約半数は女性国民の2〜3人に1人が悩んでいるとされ、もはや国民病といえる「痔」。痔＝男性の病気というイメージがあるかもしれないが、罹患者の約半