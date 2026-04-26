飼い主と一緒に立っているかのように“記念撮影”に参加する“モフモフの犬”が「可愛すぎる」とXに投稿され、表示回数1007万件超え、34万「いいね！」が付く反響を呼んでいる（25日午後4時時点）。【写真多数】「主役完全に犬に奪われてる」「可愛すぎる」記念撮影に直立して参加する“モフモフ犬”むっちさん（@CRF250L1114）が「記念撮影してる実家の犬が可愛すぎる」と、人間が集まった集合写真の中央に2本足で立ち、笑顔