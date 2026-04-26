【リーグドゥ】スタッド・ランス 1−1 ナンシー（日本時間4月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】疑惑のノーファウル判定（実際の様子）スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、ファウル疑惑のプレーから失点に関与した。しかし中村に対するタックルについて、ファンたちはファウルを主張している。昇格争い中の5位スタッド・ランスは日本時間4月25日、15位のナンシーとホームで対戦。中村は3トップ