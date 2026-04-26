淡路島の国道バイパス、全線開通へ！国土交通省 兵庫国道事務所は2026年4月23日、国道28号「洲本バイパス」の開通時期を「2028年夏」と発表しました。 【あと2年でいけそう…？】これが「洲本バイパス」の概要と進捗です（地図／写真）洲本バイパスは淡路島内の神戸淡路鳴門道 洲本ICから島の中心部である洲本市街を横断し、市街地の北側、東海岸沿いの国道28号に接続する計画の約6kmのバイパスです。2000年までにICから市街地