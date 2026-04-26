◇プロ野球セ・リーグ巨人7-2DeNA（4月25日、横浜スタジアム）試合前に下半身のコンディション不良を訴え、練習を切り上げた巨人の石塚裕惺選手について、橋上秀樹オフェンスチーフコーチは試合後に、「病院には行ったんですけども、きちんとした診断は出ていない。現状では下半身のコンディション不良ですね」と語りました。「自覚症状は昨日からあったみたいなんですけど、きょうになって、自分が思っているよりもよくないとい