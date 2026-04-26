阿部監督が開幕から手探りで“最適解"を模索し続けている。ダルベックこそ4番に固定しているものの、開幕直前に披露したスタメン構想では「3番」と明言していたキャベッジを開幕戦ではいきなり1番に起用。その後も2番、5番と目まぐるしく変動している。【写真】話題になった西武戦で黒木知宏コーチの肩をつかむ、ロッテのサブロー監督独自理論にこだわり打線が弱体化しないといいが…4月23日の休養日にその意図を問われた指揮