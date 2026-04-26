「アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）決勝、町田０−１アルアハリ」（２６日、サウジアラビア・ジッダ）ＡＣＬＥ初出場の町田は延長戦の死闘の末、サウジアラビアのアルアハリに敗れアジア制覇を逃した。持ち前の堅守で０−０で試合を進め、後半２３分に相手が一発退場し数的優位となるも、決め手を欠き延長前半に決勝点を奪われた。日本勢は３大会連続で中東のクラブに決勝で敗戦。町田は準優勝の賞金４００万