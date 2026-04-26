女優の長濱ねるが２２日付で自身のインスタグラムを更新。地元・長崎県五島列島に里帰りした様子を公開した。「１泊だけ五島に帰ったよ朝散歩して体育館で運動してイカ釣りして毎食魚を食べて霧に包まれた山道で深呼吸して川に浸かって猫と遊んで防波堤で昼寝した」と投稿。防波堤に腰をかけて手を上げる姿や、ラフな格好で体育館に座る様子、イカを釣り上げ満面の笑みを見せる様子などリラックスした姿を披