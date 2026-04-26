FC岐阜時代の今西和男さん photo by Aflo Sport【森保一にサッカーをあきらめさせてはいけない】今西和男さんを悼む。サンフレッチェ広島の初代総監督、日本サッカー協会の強化副委員長を務めるなどした今西和男さんが４月16日に亡くなられた。享年85。すでに追悼記事が各媒体から出ているが、日本サッカーにおけるその功績は計り知れない。預かった選手のスキルを伸ばすだけではなく、彼らの引退後の人生を見据え、とりわ