連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第12回浅田真央 後編（全３回）今年２月に開催されたミラノ・コルティナ五輪では、団体戦を含め史上最多となる６個のメダルを獲得した日本フィギュアスケート。そんな偉大な功績は、これまでの日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩があったからこそのものだろう。2002年ソルトレイクシティ大会から2022年北京大会に出場した日本人フィギュアスケーターを振り返る本連載第12回は、2