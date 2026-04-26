メタボ健診などにあわせて行われることの多い胸部レントゲン検査。その結果の通知書に「所見(陰影)あり」と書かれていると、不安に感じる人も多いでしょう。ここでは、胸部レントゲン検査の結果について主に肺がんに焦点を当て、正しく理解し適切に対応するためのポイントを解説します。○健康診断で言われる「肺の影」とは※画像はイメージです胸部レントゲン検査(胸部X線検査)は、症状があるときの診断だけでなく、職場健診や住