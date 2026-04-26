うつ、離婚、そして子どもと離れて生きることになった――。すべてを失いかけた過去を持ちながらも、フランスで36店舗を展開するまでに再起したパン職人・石川芳美さん。しかし、事業の成功とは別に、彼女の中に残り続けていたのが「子どもたちとの関係」でした。「いつか子どもに自慢してもらえる母になりたい」。その思いを胸に、離れて暮らす息子たちのもとへ何度も通い、食事を作り、時間を重ねていきます。すぐには埋まらなか