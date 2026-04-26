60年に一度の「火」の年に誕生した物語2026年は60年に一度巡ってくる「丙午（ひのえうま）」の年です。丙午は、十干の「丙」と十二支の「午」がともに陰陽五行の「陽の火」を表し、丙午の年は火事が多いと恐れられました。また江戸時代、「天和の大火」を起こしてはりつけとなった「八百屋お七」が丙午生まれであったとされ、以後この年に生まれた女性は気性が激しく夫を蹴り殺す、などという迷信が流布します。今から60年前の1966