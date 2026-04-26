豊臣秀吉に天下を取らせたことで知られる「天才軍師」、黒田官兵衛。しかし、彼のすごいところは「頭のよさ」だけではなかった。極限の逆境でも、決してあきらめない精神。そして、自分の信念を貫き通すこと……。『軍師の戦略 増補改訂版』の著者、皆木和義氏が、黒田官兵衛の生き方から学ぶ「未来を拓く方法」を教える。名軍師への第一歩を踏み出したが……黒田官兵衛がはじめて織田信長と羽柴秀吉（後の豊臣秀吉）に出会ったの