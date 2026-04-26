気になる女の子からLINEの返信が来ないと、すごく不安な気持ちになりますよね？また、返信を待つ時間が長引くことで、ネガティブな妄想を繰り返します。そこで今回は、返信が遅れているとき、少しでも前向きになれるように「女の子からLINEの返信が来ない７つの可能性（前向き編）」をご紹介させて頂きます。【１】忙しくて、返信できない可能性がある。忙しくてスマホを見る暇がない可能性があります。また、内容は読んだ上で「